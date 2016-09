Rennspiele gibt es wie Reifen in der Boxengasse. Aufgrund der schieren Masse an Rennspielen mussten wir ein paar Beschränkungen einführen. In der folgenden Top 10 findet ihr weder Rallye-Spiele noch arcadige Fun-Racer der Sorte Mario Kart. Nachfolgend also die zehn besten Rennspiele, die euch garantiert Benzin ins Blut pumpen.

Top 10 - Rennspiele Seit jeher sind Rennspiele in der Welt der Videospiele überaus beliebt. Wir haben die zehn besten gekürt.

Platz 10: F1 2016

In den vergangenen Jahren strauchelte Codemasters’ Formel-1-Simulation, doch mit dem kürzlich erschienen F1 2016 schlagen die Herzen der Anhänger der Rennsportkönigsklasse schneller. Das liegt vor allem daran, dass die Fahrphysik verbessert wurde und auch der generalüberholte Karrieremodus nun endlich Spaß macht. So macht die Formel Eins auch an der heimischen Konsole und am PC wieder richtig Laune.