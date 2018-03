Platz 4: Far Cry Primal

Far Cry Primal ist das einzige Spiel in dieser Liste, in dem ihr euch auf einem Mammut reitend auf die Jagd nach Säbelzahntigern begeben könnt. Am Rande der Geschichte eines erbitterten Kampfs zwischen verschiedenen Stämmen der Steinzeit ist die Jagd und Bändigung wilder vorzeitlicher Säugetiere eines der coolsten Elemente des Spiels. Die wunderschöne offene Welt lädt an jeder Ecke dazu ein, sich auf die Lauer zu legen. Aber da es abgesehen von der Jagd noch so viel anderes zu tun gibt, ist Far Cry Primal viel mehr als nur ein Jagdspiel.