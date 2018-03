Platz 1: Horizon: Zero Dawn

Es müssen gar nicht immer echte Lebewesen sein. In Horizon: Zero Dawn haben sich Roboter verselbstständigt und wandeln seit Ewigkeiten als wehrhafte Zielscheiben über die Erde. So ein Donnerkiefer oder Sägezahn machen sich gut als Trophäen für die Mühen eines erbitterten Kampfes. Mal ganz davon abgesehen, wie erhaben man sich als Aloy fühlt, durch die vermeintlich unberührte Welt zu streifen und diese bizarren Kreaturen niederzuringen.

