Mit Monster Hunter World geht die Jagd nach Ungeheuern weiter. Aber was für Alternativen gibt es, sich auf die Lauer zu legen und sich an sein Ziel zu pirschen? Da Jagdsafaris auf echte Tiere Mist sind, präsentieren wir euch die besten zehn Jagdspiele, bei denen die Trophäen nur virtuell in der Achievement-Liste stehen und nicht an der Wand hängen.

Platz 10: Dauntless

Dauntless bedient sich frech am erfolgreichen Monster-Hunter-Konzept, doch das ziemlich gut. Gemeinsam mit Freunden auf die Jagd zu gehen und das Glücksgefühl zu erfahren, wenn so ein Biest nach mehreren Minuten des harten Kampfes zu Boden sinkt und wir unseren wohlverdienten Loot einstreichen, funktioniert einfach immer. Das ist hier nicht anders. Dauntless hebt sich allerdings durch die Emotionen der Ungeheuer, die Einfluss auf ihr Verhalten haben, vom Vorbild ab.