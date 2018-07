Top 10: Dragon Ball vs. Naruto vs. One Piece

Was die reinen Zahlen angeht, gibt es keinen Anime, der mit den Fanmassen von Dragon Ball, Naruto oder One Piece mithalten könnte. Entsprechend überrascht es wenig, dass eine Vielzahl an Videospielumsetzungen für diese drei Serien das Licht der Welt erblickt hat. Auch wenn die meisten davon nicht viel taugen, sind doch ein paar Perlen dabei. Hier findet ihr die Top 10 der besten Videospiele zu den Big 3 der Anime-Welt.

Platz 10: One Piece: Pirate Warriors 3

Der wahrscheinlich letzte, aber auch beste Ableger der Pirate-Warriors-Reihe von One Piece hört auf den Namen One Piece: Pirate Warriors 3. Die brachiale Piratenklopperei bedient sich beim Gameplay der legendären Dynasty-Warriors-Spiele und überträgt deren Spielsystem einfach in die Welt von One Piece. Hier übernehmt ihr die Kontrolle über eine von vielen spielbaren Figuren und prügelt euch durch Massen von feindlichen Piraten oder Marineangehörigen.

Das Spiel besticht durch seinen großen Umfang, die tolle musikalische Untermalung und jede Menge Fanservice. Wer Anhänger von One Piece und Dynasty Warriors ist, sollte unbedingt einen Blick riskieren. Alle anderen sollten sich einen Kauf gut überlegen, ist das Gameplay doch relativ eingeschränkt. Abwechslung und Schwierigkeitsgrad lassen ebenfalls zu wünschen übrig.