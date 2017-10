Made in Germany - das ist seit geraumer Zeit auch ein Gütesiegel für Videospiele. Denn hiesige Entwickler machen nicht erst seit gestern Games, sondern zeigten schon Anfang der 90er, was sie können. Dabei sind hiesige Games keine billigen Abklatsche bekannter japanischer oder amerikanischer Titel, sondern stehen auf eigenen Beinen - meistens jedenfalls. Hier ist sie also, die Top 10 der besten deutschen Spiele.

Platz 10: Lords of the Fallen

Nach diversen erfolgreichen Adventures wagte sich das Frankfurter Studio Deck13 an eine eigene Interpretation von Dark Souls. Darum wird auch Lords of the Fallen von schummrigen Dungeons, knackigen Gegnern, monströsen Bossen und jeder Menge Bildschirmtoden bestimmt. Wenn auch nicht ganz so umfangreich und ausgefeilt wie das Vorbild aus Japan, konnte das der Titel dennoch mit eigenen Ideen aufwarten und viele davon überzeugen, dass schwere Action-Rollenspiel-Kost aus Deutschland durchaus schmecken kann.