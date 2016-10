Es ist schwer genug, in der Welt der digitalen Unterhaltungsmedien Beachtung zu finden. Doch manchmal passt einfach alles. Dann freuen sich die Konsumenten über einen Hit. Fast noch schwieriger ist es aber, diesen Erfolg zu wiederholen. Mal versuchen es Entwicklerstudios mit Fortsetzungen, mal mit komplett neuen Ideen, scheitern aber letztendlich. Es gibt auch Situationen, in denen die Entwickler aufgrund ungünstiger Umstände erst gar keine Chance bekamen. Hier sind zehn One-Hit-Wonder, die einen besonderen Stellenwert haben, aber im Lebenslauf der Entwickler der einzige große Lichtblick sind.

Top 10 - One-Hit-Wonder Manchmal stehen die Sterne günstig und man trifft den Nerv der Zeit. Zehn denkwürdige Titel, die für die Entwickler Fluch und Segen zugleich waren.

Platz 10: Firefly Studios – Stronghold

1999 gründeten Simon Brabury, Eric Quellette und David Lester Firefly Studios. Die drei arbeiteten schon vorher zusammen an Strategiespiele wie Caesar und entwickelten dann mit dem eigenen Studio den Strategiehit Stronghold: Crusader. Der Titel erblickte 2001 das Licht der Welt und konnte umgehend eine große Schar an Fans um sich versammeln. Auch wenn in den Jahren darauf immer wieder Fortsetzungen und Ableger erschienen, konnten die Entwickler nicht mehr an den Erfolg des Erstlings anknüpfen.