Auch in diesem Jahr gab es abseits der großen, medienwirksamen Spiele einige interessante Titel, die sich durchaus lohnen. Steht euch der Sinn nach Erfahrungen abseits des Mainstreams, dann haben die folgenden zehn Games unbedingt eine Chance verdient.

Top 10 - Videospiel-Geheimtipps 2017

Platz 10: Cuphead

Cuphead ist eine Liebeserklärung an klassische Zeichentrickfilme und knackige Videospiele gleichermaßen. Diese Perle hat einen so einzigartigen Stil entwickelt, dass ihr euch noch in Jahren an den Platformer erinnern werdet. Reaktionsfähigkeit im Millisekundenbereich entscheidet bei diesem Shooter über Sieg und Niederlage – und außerdem über große Euphorie und herben Frust. Wenn ihr euch festbeißen könnt, solltet ihr Cuphead unbedingt einmal ansehen. Wenn euer Geduldsfaden sehr kurz ist, dann lasst besser die Finger von dieser heißen Tasse.