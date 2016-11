Lange Zeit sprach man von der „Next Gen“ der Spielkonsolen. Inzwischen ist die PlayStation 4 im Gamer-Alltag angekommen. Schon drei Jahre konnten wir mit der Konsole verbringen. Schaut man sich die Lebenszeiten der Vorgänger an, bewegen wir uns auf die Halbzeit zu. Grund genug, eine Bestandsaufnahme zu machen, welche Spiele-Highlights der PlayStation 4 ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Hier sind die zehn wichtigsten PS4-Titel, die man gespielt haben sollte.

Platz 10: Until Dawn

Die Mischung aus Hommage an Teenie-Horrorfilme und Jumpscares macht Until Dawn zu einem Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Zum einen überzeugt der Titel grafisch, zum anderen ist die Einbindung von Schauspielern wie Hayden Panettiere oder Rami Malek unglaublich eindrucksvoll. Hier zeigt die PS4, was sie technisch auf dem Kasten hat. Man kann gespannt sein, ob der Titel durch die Pro-Variante der Konsole noch an grafischer Opulenz hinzugewinnt.