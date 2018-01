Das fängt ja gut an!

2017 gab es so viele fantastische Spiele, dass wieder viel zu viele auf dem Stapel der Schande gelandet sind. Und es sieht ganz so aus, als würde die Welle an großartigen Spielen einfach nicht abebben wollen. Das erste Quartal 2018 ist schon jetzt vollgepackt mit vielversprechenden Titeln. Hier sind unsere zehn Favoriten.

Top 10 - Spielehits im Frühjahr 2018 Der Stapel an ungezocketen Spielen ist kaum kleiner geworden, da kündigen sich schon die nächsten Hits an. Hier die zehn größten Highlights für das erste Quarta

Platz 10: Dragon Ball FighterZ

Eigentlich wäre ein neues Dragon-Ball-Beat-’em-Up nichts Besonderes. Schließlich erscheinen regelmäßig neue Titel, die sich im Wesentlichen nur in Details unterscheiden. Umso schöner die Überraschung, dass Dragon Ball FighterZ ein 2-D-Prügler mit spielerischer Tiefe ist und dazu auch noch wie kein anderes Spiel bisher den Charme des Anime einfängt. Wir können uns bei diesem riesigen Roster gar nicht entscheiden, welchen Kämpfer wir bevorzugt in den Ring schicken wollen.