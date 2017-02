Für Nintendos Switch wurden in den kommenden Monaten tolle Titel in Aussicht gestellt. Nach dem dünnen Launch-Line-up wird es in regelmäßigen Abständen Nachschub geben. Vor allem JRPG-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Während wir noch auf die Konsole warten, freuen wir uns schon darauf, die folgenden zehn Titel immer und überall spielen zu können.

Top 10 - Nintendo Switch Most Wanted Nicht mehr lange und wir halten die Nintendo Switch in den Händen. Diese zehn Spiele machen uns besonders neugierig auf die neue Konsole.

Es ist zwar kein neues Spiel, aber mit Skyrim beweist Bethesda zumindest guten Willen, was den Support der Switch anbelangt. Das gefeierte Rollenspiel auch unterwegs zocken zu können, klingt sehr verlockend. Da kann man schon mal über den Umstand hinwegsehen, dass Skyrim bereits mehr als fünf Jahre alt ist. Wir sind gespannt, wie lange der Akku der Konsole unterwegs durchhalten wird. Sicherheitshalber sollte man die Powerbank mit ins Reisegepäck stecken.