Ihr kennt das: Da wurde mal wieder das sauer ersparte Geld für ein viel zu kurzes Spiel auf den Kopf gehauen. „Wie? Das war's jetzt?”, so lautet oft die ungläubige Reaktion, wenn der Abspann über den Bildschirm läuft. Abhilfe verschaffen da Spielesammlungen wie die Vertreter dieser Top 10. Für einen einmaligen Obolus bekommt ihr hier drei, vier, in einigen Fällen sogar Dutzende Titel, die euch eine ganze Weile beschäftigen sollten. Von Retro-Compilations bis hin zu gebündelten Neuauflagen moderner Klassiker ist hier für jeden was dabei.

Top 10 - Spiele-Compilations

Platz 10: Prince of Persia Trilogy

Ubisofts Neuauflagen der unsterblichen Kerkerkletterei von Jordan Mechner gehören zu den wichtigsten Spielen des letzten Jahrzehnts. Beim agilen Prinzen gelang es nahezu makellos, seine Vorzüge in eine 3-D-Umgebung zu übertragen. Level-Design, Kampfsystem und das Spiel mit Perspektiven standen für zahlreiche Nachahmer Pate. Dem Auftakt The Sands of Time folgten zwei ebenbürtige Sequels. Alle drei Teile wurden Ende 2010 für die PlayStation 3 neu aufgelegt und sind – vor allem in dieser Neufassung – auch heute noch hervorragend spielbar. Wer wissen möchte, wie das Action-Adventure-Genre vor dem Siegeszug eines Assassin's Creed aussah, kann hier Videospielgeschichte nachholen.