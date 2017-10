Männer sind vielleicht Schweine, aber auch das weibliche Geschlecht kann ganz schön fies werden. Dabei geben sie sich nicht mit dem Dasein als Standardgegner zufrieden, sondern treten meist an prominenter Stelle in Erscheinung. Aktuelles Beispiel: Irene Engel aus Wolfenstein 2: The New Colossus. Also stellen wir euch hiermit die gemeinsten weiblichen Charaktere überhaupt vor.

Top 10 - Weibliche Bösewichte Wir stellen euch hiermit die gemeinsten weiblichen Charaktere überhaupt vor.

Platz 10: Jaqueline Natla - Tomb Raider 1 / Anniversary / Underworld

Die erfolgreiche Geschäftsfrau Jaqueline Natla, die eigentlich als eine der drei Herrscher von Atlantis unter dem Namen Natla bekannt ist, missbraucht ihre Macht des Scion-Artefakts, um mit Genexperimenten abscheuliche Kreaturen zu erschaffen. Wiederholt fertigt sie auch Doppelgänger von Lara an, um sich ihrer zu entledigen. Nachdem sie in Tomb Raider daran scheitert, das unerfreuliche “siebte Zeitalter” einzuläuten, versucht sie es Jahre später in Tomb Raider Underworld erneut, macht dabei allerdings schmerzhafte Bekanntschaft mit Thors Hammer.