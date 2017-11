10 Wünsche an Microsoft und die Xbox One X

Wenige Exklusivtitel, eine vollständige Abkehr von Kinect und eine immer stärker werdende Konkurrenz: Die Xbox ist in letzter Zeit ziemlich ins Schlingern geraten. Jetzt ist mit der Xbox One X ein Technikbiest auf dem Markt, vor dem eine offene Zukunft liegt. Wir haben zehn Wünsche an Microsoft, damit die Xbox One X durchstarten kann.

Platz 10: Halo 6!

Jetzt mal Tacheles: Halo ist untrennbar mit der Xbox verbunden. Und zu einer neuen Xbox gehört einfach ein neues Halo. Teil 5 liegt immerhin schon zwei Jahre hinter uns. Die Fortsetzung könnte das Flaggschiff werden, das der Xbox One X momentan fehlt. Nächstes Jahr wird es vermutlich noch nicht so weit sein, aber allzu lange sollte 343 Industries nicht mehr warten!