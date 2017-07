Videospiele sollen Spaß machen – eigentlich. Wird die Wut dann doch zu groß, hilft nur noch der Notschalter! Auch wenn es nicht die feine Art ist, aber in diesen zehn Situationen ist der Rage-Quit absolut nachvollziehbar.

Top 10 - Ragequit-Momente Diese Situationen lassen uns so richtig aus der Haut fahren!

Platz 10: Mario Kart – Von der Pole-Position zur roten Laterne in wenigen Sekunden

Nintendo hat ein Händchen dafür, Freundschaften nachhaltig zu zerstören. Die Mario-Kart-Reihe führt die Liste dieser Spiele problemlos an. Ihr kennt das: Bis zum Ende setzt ihr euch gegen eure Freunde durch und fahrt an der Spitze. Eigentlich viel zu weit vorne, um noch irgendwie eingeholt zu werden – und dann passiert es. Ihr hört das Zischen eines blauen Panzers und denkt vielleicht noch: „Kein Problem! Mich kriegt sowieso niemand mehr.“ Dann kommt das Dreierpack an roten Panzern, vielleicht noch ein grüner hinterher, ein Bob-Omb fliegt, der Kugelwilli zieht an euch vorbei und ehe ihr euchs verseht, seid ihr Letzter! Wer da nicht die Fassung verliert, ist vermutlich der Dalai Lama höchstpersönlich.