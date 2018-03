Die Gedanken sind frei und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, aber manchmal treiben es Spieldesigner mit ihren grotesken Ideen zu weit. Wir haben die ekligsten Gegner aus Videospielen für euch zusammengetragen. Seid gewarnt!

Platz 10: Der Meister (Fallout)

Der Meister ist einer der Hauptwidersacher aus dem ersten Fallout und sieht eher wie ein Verkehrsunfall aus als wie der Erschaffer und Führer einer neuen Rasse von Supermutanten. Zum Zeitpunkt, an dem ihn der magenfeste Bunkerbewohner trifft, ist er ein biomechanischer Albtraum: ein verzerrter, mit elektronischen Spielereien ausgestatteter Haufen stinkenden Fleisches mit Augen an allen erdenklichen und unmöglichen Stellen seiner formlosen Masse. Da seine Stimmen so mannigfaltig wie seine Erscheinung sind, ist der Meister eine der groteskesten Kreaturen aus Fallout.