Platz 2: War of the Roses

Paradox ist bekannt (und berüchtigt) für knackige sowie komplexe Strategiespiele (siehe Crusader Kings 2). War of the Roses entpuppte sich jedoch als Multiplayer-Schnetzler, in dem ihr einen Ritter aus der Schulterperspektive steuert. In unterschiedlichen Spielvarianten kam es zu intensiven Nahkampfschlachten, die aufgrund des einzigartigen Kampfsystems viel Taktik verlangten. Auch wenn die Server mittlerweile abgeschaltet wurden, wird War of the Roses immer einen festen Platz in unserem Mittelalterherz haben.