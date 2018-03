Platz 4: Crusader Kings 2

Hier fühlt sich Paradox wohl: wenn es um epische globale Strategiespiele geht, greift der Publisher aus dem Vollen. Mit einer ganzen Dynastie unter den eigenen Fittichen versucht ihr in Crusader Kings 2, euer Ansehen in der mittelalterlichen Welt zu steigern. Im Gegensatz zu anderen Strategiespielen müsst ihr auch künftige Herrscher finden: Entweder gelingt das anhand der umfangreichen Heiratspolitik oder ihr bildet sie mit Mentoren aus. Ein komplexes Werk, das gerade deshalb so viele Fans finden konnte.