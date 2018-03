Platz 7: Defender of the Crown

Im Jahr 1986 verzückte Defender of the Crown die Amiga-Spieler mit dem bis dato schönsten Mittelalter überhaupt. Als einer von vier sächsischen Rittern ging es darum, England gegen die Normannen zu verteidigen. Der Spielverlauf stellte eine Mischung aus Action und Strategie dar: Mal musstet ihr euch im Schwertkampf beweisen, an anderer Stelle wiederum ein Katapult abfeuern. Dazwischen wollten eure Armeen befehligt werden via Oberweltkarte befehligt werden. Zusammen mit der damals fantastischen Grafik rief Defender of the Crown kräftige Mittelalter-Gefühle wach.