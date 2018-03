Platz 9: Die Sims Medieval

Die Sims zur Zeit der Ritter und Könige? Warum nicht! Allerdings drehte es sich bei Die Sims Medieval nicht um die privaten Sorgen und Nöte eures virtuellen Alter Egos, sondern gleich die Belange eines ganzen Königreiches - und zwar eures eigenen! Als angehender Herrscher wurden Gebäude errichtet und ausgeschmückt, während eure Untertanen auf Quests gingen. Auch lag es an euch, ob die Bevölkerung in Wohlstand leben konnte oder doch alle Reichtümer in die königliche Tasche gesteckt wurden.