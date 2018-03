Platz 1: Stronghold

In der Hochzeit der Echtzeitstrategiespiele kam mit Stronghold ein Vertreter auf den Markt, der sich angenehm von der Konkurrenz abhob. Die Firefly Studios konzentrierten sich auf den Bau spektakulärer Burgen, die ihr dann entweder verteidigen oder übernehmen musstet. So gesehen waren die Schauplätze zwar überschaubarer, dennoch tat das dem Spielspaß in Stronghold keinen Abbruch, im Gegenteil: Selten wurden Schlachten um Burgen in einem Videospiel so atmosphärisch und taktisch abgebildet, wie in Stronghold. Ein Meilenstein der Echtzeitstrategie und unsere Nummer eins.