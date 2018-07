Nicht erst seit PlayStation 4 und Xbox One stehen Remakes älterer Games hoch im Kurs. Dabei nimmt man sich naturgemäß jene Titel vor, die bei den Fans besonders beliebt sind. Wir stellen euch zehn wirklich gelungene Neuauflagen vor, die das feine Original noch besser machen.

Top 10 - Die besten Remakes Bekannte Spiele neu aufzulegen, hat Tradition. Wir stellen euch die besten Remakes vor, die sich auch dann lohnen, wenn ihr das Original schon kennt.

Platz 10: Call of Duty 4 – Modern Warfare Remastered

Mit dem vierten Teil revolutionierte Entwickler Infinity Ward im Jahr 2007 das gesamte Genre der First-Person-Shooter. Zwar konnte auch die brachial inszenierte Kampagne begeistern, doch neue Maßstäbe setzte primär der Mehrspielermodus – in jeder Hinsicht. Obwohl das elf Jahre her ist, greift man beim Remaster trotzdem wieder gern zum Sturmgewehr. Dank frischer Grafik und der nach wie vor superben Spielbarkeit dürfte Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered auf aktuellen Plattformen nicht nur kampfgestählte Veteranen, sondern auch neue Rekruten begeistern.