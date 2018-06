Es müssen nicht immer nur die großen und prominenten Spiele sein, die Aufmerksamkeit verdienen. Es geht auch eine Spur ruhiger und bodenständiger, aber trotzdem actionreich, lustig oder nachdenklich. Darum stellen wir euch hier jene Titel vor, die uns auf der E3 überrascht haben. Auf diese Geheimtipps solltet ihr ein Auge haben!

Platz 10: The Sinking City

Lust auf Horror der Marke H.P. Lovecraft in einer Open World? Wenn ja, ist The Sinking City vielleicht euer Spiel. Als Privatdetektiv in den 1920er-Jahren geht ihr übernatürlichen Phänomenen in der US-Stadt Oakmont auf den Grund. Dazu erkundet ihr die Spielwelt, sammelt Hinweise, begegnet allerlei merkwürdigen Einwohnern und kämpft mit Schusswaffen gegen albtraumhafte Monster. Insbesondere Stil und Stimmung machen Lust auf The Sinking City, das 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen soll.