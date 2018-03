Platz 3: Mittelerde: Schatten des Krieges

“Ich hab am Wochenende nochmal ‘Mordors Schatten’ rausgeholt, und es macht immer noch wahnsinnig Bock”, erwähnte Andi gerade in der Redaktionskonferenz. So groß ist die Vorfreude auf Schatten des Krieges also, dass der Vorgänger die sehnsuchtsvolle Lücke bis zum Release schließen muss. Dieser war ja schon verdammt gut, aber was wir bisher vom Nachfolger sehen konnten, macht uns gewiss: Der wird noch viel besser! Ein verdientes unteres Siegertreppchen.