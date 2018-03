Auf diese Games freuen wir uns am meisten

Platz 4: South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Eigentlich hatten wir South Park nach den zahllosen Verschiebungen schon beinahe wieder abgeschrieben. Doch dann kam der E3-Trailer und brannte sich für immer in unsere Gehirnwindungen ein: eine Rasselbande Kinder, die in Lack und Leder einen Stripclub schänden, indem sie versoffene Ehebrecher durch obszöne Bewegungen aufgeilen und ihnen ins Gesicht furzen. Die Welt wird nie wieder so sein wie vorher ...