Platz 8: Detroit: Become Human

Eigentlich etwas schade: Nachdem Sony mit großen Titeln wie Days Gone, God of War, Uncharted und Spider-Man die E3 rockte, werden sie, so wie es derzeit aussieht, auf der Gamescom deutlich weniger im Gepäck dabei haben und sich vor allem auf ihre VR- und Casual-Spiele konzentrieren. Im Fokus steht dennoch Detroit: Become Human, das neue Baby von David Cage und Quantic Dream. Umso größer ist unsere Hoffnung, dass es davon richtig cooles neues Zeug zu sehen gibt.