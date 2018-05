Schlurf, schlurf, schlurf – Hiiiirn! Ja, da sind sie wieder, die allseits beliebten Untoten. Ohne Zombies geht es in Videospielen halt nicht und darum wollen sie sich auch im aktuellen Jahr mit Menschenfleisch vollstopfen, sofern wir sie nicht daran hindern. Also her mit den zehn besten Zombiespielen 2018.

Platz 10: Call of Duty: Black Ops IIII

Zombies gehören seit World at War zu Call of Duty fast genauso wie Waffen, kreischende Minderjährige im Multiplayer und der jährliche Release eines neuen Teils. Und da sich die Black-Ops-Reihe bisher nicht lumpen ließ, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass euch auch Call of Duty: Black Ops IIII wieder untotes Kanonenfutter vor die Flinte werfen wird. Die Frage ist viel eher, ob es wieder ein humorvoller Retroansatz wie Zombies in Spaceland aus Infinite Warfare wird oder brachiale Nazi-Zombies wie zuletzt in WWII auftreten. Wie wär’s mal mit was Neuem? Dinosaurierzombies hatten wir noch nicht!