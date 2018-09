Red Dead Redemption 2 steht quasi vor der Tür beziehungsweise dem Saloon. Rockstar Games erforscht mit der Fortsetzung weiter den Wilden Westen. Zwar ist die Welt der Videospiele alles andere als vollgestopft mit Cowboyabenteuern, trotzdem wollen wir euch die zehn besten Vertreter vorstellen.

Platz 10: Call of Juarez: Gunslinger

Schon der Vorgänger, Call of Juarez: Bound in Blood, war ein hervorragender First-Person-Shooter im Wilden Westen, doch Gunslinger legte noch mal ein Schippe drauf. Das lag nicht nur am actiongeladenen Gameplay, sondern auch an der Art und Weise, wie die Story präsentiert wurde: Kopfgeldjäger Silas Greaves erzählt Anekdoten und Geschichten, die ihr sozusagen nachspielt. Dabei hört ihr auch während der wildesten Shootouts die Anmerkungen des alten Greaves, was dem Ganzen eine noch atmosphärischere Note verleiht.