Im ersten Quartal 2017 warten auf uns zahlreiche Spiele-Highlights. Egal, ob Nintendo Switch, PlayStation 4, PC oder Xbox One, für jeden ist ein Leckerbissen dabei. Auf die folgenden zehn Titel, die Anfang 2017 erscheinen, freuen wir uns am meisten. Beachtet, dass einige Termine noch konkretisiert oder womöglich sogar verschoben werden.

Platz 10: Sniper Elite 4 (14. Februar)

Am Valentinstag haben Hobbyscharfschützen Besseres zu tun, als Pralinenschachteln in Herzform zu schlachten oder noch nicht verwelkte Rosen zu suchen. Dann nämlich veröffentlicht Rebellion den nächsten Teil der Präzisions-Shooter-Reihe für Geduldige: Sniper Elite 4. Die Geschichte von Sniper Elite 3 wird nahtlos fortgesetzt. Ihr kämpft als Mitglied des italienischen Widerstands gegen das Dritte Reich. Wie gewohnt wird einiges an Geschick verlangt, um die Missionen erfolgreich zu absolvieren und wuchtige X-Ray-Schüsse sehen zu können, die schonungslos die Auswirkungen des Projektils zeigen. Auch wenn der vierte Teil das Rad nicht neu erfinden wird, freuen wir uns nach Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare auf einen etwas ruhigeren Shooter.