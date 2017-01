Skater arbeitet an neuem Spiel - ohne Activision

Die Skater-Legende Tony Hawk arbeitet offensichtlich an einem neuen Titel. Die Überraschung: Activision ist nicht daran beteiligt. Das verriet der 48-Jährige in einem Interview.

Nach den, gelinde gesagt, mauen Kritiken für Tony Hawk's Pro Skater 5 und dem ebenso finanziell ausbleibenden Erfolg war jedem schnell klar: Die Pro-Skater-Reihe wird so bald kein Comeback mehr feiern. Vielleicht liegen wir falsch, denn wie Tony Hawk höchstselbst gegenüber Jenkem Magazine verkündet hat, könnte da an etwas im Hintergrund gearbeitet werden, das nicht von Activision stamme. "Nicht von Activision. Ich arbeite möglicherweise an etwas, aber es ist zu früh, um darüber sprechen zu können."

Der Skater drückt seine Spannung aus, obwohl er keinerlei Verträge unterzeichnet habe. Hawk ist sich jedoch sicher, mit den richtigen Leuten zu arbeiten. "Ich sollte in den nächsten Monaten mehr wissen", schließt er. Interessant ist, dass Tony Hawk erklärte, dass Activision nicht mehr an Bord ist. Das könnte bedeuten, dass die Marke an einen anderen Publisher verkauft wurde. Entweder das oder es ist etwas, das nicht den Pro-Skater-Namen trägt, sondern sich mehr um einen geistigen Nachfolger handelt.

Möglicherweise bestehen Zusammehänge zu der kürzlichen Andeutung von Skate 4. Wie wäre es, wenn Tony Hawk seine Finger bei dem möglichen Projekt im Spiel hätte?