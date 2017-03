In einer Dokumentation soll die Erfolgsgeschichte der Tony-Hawk's-Pro-Skater-Serie beleuchtet werden. Ihr könnt euch dabei an der Enstehung beteiligen.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Videospielreihe Tony Hawk's Pro Skater ziemlich viele Erfolge verbuchen können. Darunter zählen knapp 30 Millionen verkaufte Einheiten der Spiele. Das ist Grund genug für Ralph D’Amato, ehemaliger Produzent der Reihe, eine Dokumentation über die Serie und ihre Entstehung zu planen.

Für dieses Unterfangen sucht er nun Unterstützer. Via Indiegogo möchte er 75.000 US-Dollar zusammenbekommen, um "Pretending I’m A Superman" - so der Name des Streifens - zu verwirklichen. In der Dokumentation sollen verschiedene Entwickler, Skateboarder und natürlich auch Tony Hawk selbst zu Wort kommen. Der geplante Erscheinungstermin ist für den Herbst 2018 angesetzt.