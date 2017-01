Star aus "Into the Badlands" übernimmt Rolle

Der neue Kinofilm zur erfolgreichen Videospiel-Franchise Tomb Raider nimmt weiter Gestalt an. So wurde nun ein weiterer Darsteller bestätigt.

Der Streifen, der für März 2018 erwartet wird, wird bekanntermaßen von Roar Uthaug als Regisseur betreut und zeigt Alicia Vikander in der Rolle der Lara Croft. Mit Walton Goggins wurde zudem bereits ein Schauspieler für den Bösewicht im Film gefunden. Der Cast hat nun jedoch noch einen weiteren prominenten Neuzugang.

So soll im Film auch Daniel Wu eine Rolle übernehmen, wie Variety berichtet. Dieser soll im Streifen den Schiffskapitän Lu Ren verkörpern, der sich mit Lara Croft verbündet, um ihren Vater zu finden. Zuletzt machte Daniel Wu als Hauptdarsteller in der AMC-Serie "Into The Badlands" von sich reden. Auch für Videospiel-Interessierte ist er womöglich kein Unbekannter, denn im WarCraft-Film war er auch als Gul'dan mit von der Partie.