Bekanntermaßen schlüpft Alicia Vikander im kommenden Tomb-Raider-Film in die Rolle der Lara Croft. Nun sind erste Bilder aufgetaucht, die zeigen, wie die hübsche Archäologin samt Kostüm aussehen wird.

Im März 2018 erscheint der neue "Tomb-Raider"-Film, der sich losgelöst von den alten Verfilmungen mit Angelina Jolie in der Hauptrolle an der Neuausrichtung des Reboots von 2013 orientiert. Die wesentlich jüngere Lara spielt Alicia Vikander ("Ex Machina"). NME und GQ haben mehrere Bilder veröffentlicht, die Vikander als Lara Croft zeigen. Eispickel und archaische Waffen inklusive. Im Regiestuhl sitzt Roar Uthaug ("The Wave", "Escape"). Seit geraumer Zeit ist auch bekannt, wer in die Rolle von Lara Crofts Widersacher schlüpft. Walter Goggins, der erst vor kurzem in "The Hatefull Eight" im Kino zu sehen war, spielt den Bösewicht.

Auch Daniel Wu ("Europa Report", "Warcraft") wird als Schiffskapitän im "Tomb-Raider"-Film zu sehen sein. Laut NME ist die Basis des Films folgende: "Lara Croft ist die völlig unabhängige Tochter eines exzentrischen Abenteurers, der verschwand, als sie noch ein Teenager war. Nun, im Alter von 21 Jahren und ohne Ziel vor Augen, arbeitet sie in den trendigen Straßen des östlichen Londons als Fahrradkurierin und absolviert mäßig zuverlässig Kurse am College. Davon angetrieben, ihren eigenen Weg zu gehen, weigert sie sich, die Führung des globalen Imperiums ihres Vaters zu übernehmen, genau so, wie sie vehement ablehnt, dass ihr Vater tatsächlich verschwunden sein soll."

So macht sie sich auf die Suche und beginnt bei den Gräbern auf einer japanischen Insel. Klingt so, als würde sich der Film recht genau an die Handlung von Tomb Raider (2013) halten.

