Da ist das Ding: Alicia Vikander macht im ersten Trailer zum Tomb-Raider-Film-Reboot eine gute Figur als Lara Croft. Sogar ein kleiner Leckerbissen für Fans der alten Lara ist dabei zu sehen.

Kommendes Jahr kommt ein neuer Tomb-Raider-Film in die Kinos. Bekanntlich orientiert sich der Film nicht mehr länger an den Original-Spielen bis Tomb Raider Underworld, sondern am Bild der Lara Croft nach dem Reboot von 2013. Folglich wurde auch Angelina Jolie in der Hauptrolle über Bord geworfen und durch Alicia Vikander ersetzt. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum neuen Abenteuer und der fällt durchaus actionreich aus.

Trinity, ein Schiffsunglück, das sind bekannte Bilder für diejenigen, die Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider gespielt haben. Der Trailer macht deutlich, dass der neue Film keine eigene Geschichte wie die ersten beiden Filme erzählen wird, sondern sich recht nah an die Vorlage halten wird. Folglich ist Lara auch mit ihrer Spitzhacke ausgestattet und strandet auf einer Insel, vermutlich Yamatai.

Wer der alten Lara hinterhertrauert, für den gibt es ganz am Ende des Trailers ein kleines Trostpflaster, das an eine von Laras markantesten Eigenschaften erinnert. Was haltet ihr von dem Trailer? Vielversprechend oder wird das, wie die letzten Videospielverfilmungen, zumindest in der Umsetzung eine Enttäuschung?