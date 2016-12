Laras Widersacher im kommenden Tomb-Raider-Film hat interessante Details zur Story des Streifens verraten.

Noch sind Details zur kommenden Tomb-Raider-Verfilmung unter Verschluss, doch nach und nach löst sich der Nebel um den 2018 in den Kinos anlaufenden Streifen. Nachdem vor wenigen Tagen bestätigt wurde, dass Walton Goggins ("The Hateful Eight") den Part des Antagonisten einnimmt, hat eben dieser Schauspieler seine Einschätzung zum Script abgegeben: "Die Handlung ist gut. Sie ist so gut. Ich denke, das Folgende darf ich verraten: Für mich ist es 'Jäger des Verlorenen Schatzes' kombiniert mit einer Genreversion von Joseph Conrads Roman 'Victory: Eine Inselgeschichte'." Goggins hätte Luftsprünge gemacht, dass er die Chance für diese Rolle bekomen habe.

Ihmzufolge sei seine Rolle aber kein plumper Bösewicht. "Es gibt Gründe für seine Antagonismus", verrät Goggins über seinen Charakter und "es ist nicht das, was ihr erwarten würdet. Er ist sehr kompliziert und seine Motivationen sind rein." Der neue "Tomb-Raider"-Film mit Alicia Vikander ("Ex Machina") in der Hauptrolle der jungen Lara soll im Januar 2018 in den Kinos anlaufen. Zu Grunde liegen nicht die älteren Verfilmungen mit Angelina Jolie, sondern das Spiele-Reboot aus dem Jahr 2013.