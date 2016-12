Mit Alicia Vikander wurde bereits eine neue Lara Croft Darstellerin gefunden. Jetzt ist bekannt, gegen wen sie antreten darf.

Da der neue "Tomb-Raider"-Kinofilm in rund 14 Monaten anlaufen soll, rollt die Produktion so langsam an. Nachdem vor einigen Wochen bereits bekannt gegeben wurde, dass Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander ("The Danish Girl", "Ex Machina") Angelina Jolie als neue Lara Croft ablösen wird, hat man jetzt ihren Gegenspieler besetzt.

Walton Goggins mag keinen bekannten Namen haben, gehört aber zu den interessantesten Newcomern Hollywoods. Durch die Serien "The SHIELD - Gesetz der Gewalt" und "Justified" auffällig geworden, arbeitete sich Goggins mit auffälligen Nebenrollen in Filmen wie "Predators", "Lincoln" und "Django Unchained" hoch. Seine bisher größte und markanteste Rolle hatte er dieses Jahr im Quentin Tarantinos Western "The Hateful Eight", in dem er Samuel L. Jackson und Kurt Russell die Stirn bot.

Regie führt der Norweger Roar Uthaug führt für Warner Bros. Erscheinen wird der Film, der sich an den aktuellen beiden Spielen Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider orientieren wird, im März 2018.