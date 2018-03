Der heutige Tag stand gewissermaßen im Zeichen von Tom Clancy's The Division, auch wenn damit primär das neu bestätigte Sequel gemeint ist. Allerdings gibt es auch zum ersten Teil erfreuliche Neuigkeiten.

Nachdem es zuletzt ja schon Gerüchte gab, dass Ubisoft Massive schon intensiv am Sequel The Division 2 werkelt, gibt es seit heute Klarheit: Im Zuge eines Livestreams wurde die Entwicklung von Tom Clancy's The Division 2 bestätigt. Das Spiel wird auf einer fortentwickelten Engine basieren, im Übrigen will man aber weitere Details erst im Rahmen der E3 2018 ankündigen.

Da kommt es Fans des Franchise sicherlich gelegen, dass es bis dahin auch Neues im ersten Teil zu entdecken gilt. Demnach befinden sich zwei weitere Updates für Tom Clancy's The Division in Arbeit, so Ubisoft. Bei beiden Patches wird es sich um globale Events handeln, die weitere Missionen in legendärer Schwierigkeit zu bieten haben.

Daneben soll es ab Juni 2018 mit den "Crests" auch neue Achievements zu verdienen geben. Das ist interessant, denn diese Auszeichnungen bringen euch Belohnungen für das Sequel The Division 2 ein; weitere Details folgen.

Zu guter letzt dürfen auch noch Inhaber einer Xbox One X frohlocken, denn für die leistungsstärkere Microsoft-Konsole ist endlich ein Update geplant. Durch dieses wird The Division dann sowohl Bildausgaben in 4K als auch 1080p ermöglichen.