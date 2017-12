Es hat ja eine ganze Weile gedauert, aber nun ist es soweit: Das Update 1.8 namens Widerstand für The Division wird am morgigen Dienstag endlich eingespielt.

Das kostenlose Update auf die Version 1.8 von The Division erfolgt zeitlich für alle Plattformen (PC, PS4, Xbox One) am 5. Dezember und bringt eine ganze Reihe an neuen Inhalten und Überarbeitungen mit sich. The Division: Widerstand bringt unter anderen ein komplett neues Gebiet für PvE-Spieler mit sich, nämlich die West Side Piers. Dort bekommt ihr es mit dem vereinten Widerstand der Gegner-Fraktionen des Spiels zu tun.

Hinzu kommen zwei neue Spielmodi. In "Widerstand" (PvE) kooperieren die verschiedenen Fraktionen gegen Division-Agenten. Vier Agenten versuchen so lange wie möglich, in kontinuierlichen Gegner-Wellen zu überleben. Gegner lassen Ressourcen fallen, die entweder zum Aufbau von Verteidigungsanlagen oder zur Erweiterung des Schlachtfeldes verwendet werden können und stellen den Spielern so mehr taktische Optionen zur Verfügung. In "Gefecht" (PvP) kämpfen zwei Teams aus je vier Spielern um die höchste Anzahl an Eliminierungen bis zum Ablauf der Zeit.

Zusätzlich wird Aktualisierung 1.8 Widerstand ein neues Social Hub, Verbesserungen des Untergrund-DLCs, eine Überarbeitung der Abtrünnigenmechanik sowie eine Optimierung des Ausrüstungssystems beinhalten, darunter auch eine Anhebung des Gear Score sowie eine Reihe an neuen Waffen und Rüstungen.

Der Launch von Widerstand wird zudem von einigen Gratisaktionen begleitet. Vom 5. bis zum 10. Dezember erhalten alle The Division-Spieler kostenlosen und unbeschränkten Zugang zu allen drei Erweiterungen, die im Season Pass enthalten sind, darunter Untergrund, Überleben und Letztes Gefecht.

Vom 7. bis zum 10. Dezember wird das komplette Spiel für neue Spieler auf allen verfügbaren Plattformen zugänglich sein. Das aktuell laufende Testangebot, das Spielern bis zum achten Level oder bis zu sechs Spielstunden freien Zugang zum Hauptspiel gewährt, wird während des Gratis-Wochenende pausiert. Für Spieler, die die Gratis-Testversion noch vor dem 7. Dezember herunterladen, wird die Beschränkung bis zum Ende des Gratis-Wochenendes aufgehoben.