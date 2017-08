Auch wenn der ganz große Run auf The Division wohl endgültig vorbei ist, veröffentlicht Ubisoft Massive weiterhin Updates. Patch 1.7 soll nun endlich eingespielt werden und bringt neue Inhalte mit.

Im mehr oder minder regelmäßigen State of the Game verkündete Ubisoft Massive, dass das kostenlose Update 1.7 zu The Division nun endgültig während der Serverwartung am Dienstag, den 15. August, eingespielt werden soll, und zwar sowohl auf PC als auch PS4 und Xbox One. Die vollständigen Patchnotes sollen am Montag mit der Ankündigung der Wartung veröffentlicht werden.

Zu den Inhalten des Patches ist aber bereits einiges bekannt. Unter anderem werden mit Update 1.7 globale Events in The Division eingeführt. Dabei handelt es sich um zeitlich begrenzte Ereignisse mit PvE-Aktivitäten, die verschiedenen Modifikationen unterliegen. In diesen Events könnt ihr Event-Tokens verdienen, die ihr wiederum in verschiedene Belohnungen investieren könnt. Das erste Global Event soll bereits am Patchtag starten und wird bis zum 21. August laufen.

Ebenfalls neu ist das "Classified Gear", das ihr zunächst ausschließlich in den globalen Events und erst später im normalen Loottable bekommen könnt. Dabei handelt es sich um neue Versionen bekannter Sets, die nun auch über 5er- und 6er-Setboni verfügen - vorher gab es nur bis zu vier Teilen Boni. Im ersten Event sollen die Classified-Varianten der Sets "Einsamer Held", "DeadEye" und "Finale Maßnahme" zu bekommen sein.

Abgesehen davon gibt es neue Ziele für Belohnungen, die Möglichkeit, das Aussehen eures Charakters nachträglich zu verändern sowie verschlossene Kisten mit kosmetischen Items, die nur mithilfe von Schlüsseln geöffnet werden können, die ihr aus gelooteten Fragmenten zusammensetzt oder gegen Echtgeld im Store erwerben könnt. Hinzu kommt eine ganze Reihe an Fixes und Überarbeitungen.