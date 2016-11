Einige Spieler wollen von Ubisoft und Massive Umfragen erhalten haben, in denen sie konkret über Destiny-Inhalte befragt werden. Nimmt sich der Publisher den Konsolen-Shooter als Vorbild?

Ubisoft und die schwedischen Entwickler von Massive möchten wohl für zukünftige Erweiterungen zu The Division das Spielverhalten ihrer Hobby-Agenten durchleuchten. Dazu versendeten die Entwickler Umfragen an ausgewählte Spieler, aus denen sich Inhalte für kommende DLCs erahnen lassen. Unter anderem werden Fragen zur Konsolenkonkurrenz Destiny gestellt. Besonderes Interesse habe Ubisoft laut des YouTubers "Skill Up", welche Destiny-Inhalte am häufigsten gezockt werden.

Andere Fragen drehen sich um die Story, wie zum Beispiel dem moralischen Dilemma und der Sinnhaftigkeit von Kampfhandlungen. Möglich ist also, das Massive die Hintergrundgeschichte in kommenden DLCs aufwerten möchte, die bei bisherigen Inhalten eine eher untergeordnete Rolle einnahm. Welche Beweggründe Ubisoft für diese Fragen hat, steht in den Sternen. Möglich wäre auch, dass die Franzosen Eindrücke für einen Nachfolger sammeln.