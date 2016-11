Tom Clancy's The Division

Schnürt eure Rucksäcke und putzt eure Wummen: Der kommende Survival-DLC nebst Patch auf Version 1.5 von The Division haben einen konkreten Termin und der ist schon sehr nah.

Bereits am 22. November sollen DLC und Update zu The Division nämlich schon verfügbar werden, zumindest für Besitzer der PC- und Xbox-One-Version. PS4-Zocker müssen sich wieder einen Monat länger gedulden.

Patch 1.5 bringt einen ganzen Batzen Überarbeitungen und Optimierungen zur bereits seit Wochen verfügbaren Version 1.4 und fügt nebenher neue Ausrüstung hinzu, hebt den maximalen Gearscore auf 256 an und verpasst dem Spiel World Tier 5 mit Level-34-Gegnern. Derzeit liegt das Maximum bei 229 mit Gegnern auf Stufe 33. Ebenfalls mit dabei sind 12 neue Waffen sowie 4 neue einzigartige Wummen.

Der Überlebens-DLC hingegen bietet euch einen neuen Spielmodus, in dem ihr nur mit einer Pistole bewaffnet irgendwo in New York während eines Schneesturms abgesetzt werdet. Fortan müsst ihr euch bis zur Dark Zone durchschlagen, Waffen und Bekleidung herstellen und euch gegen Hunger, Durst und Kälte zur Wehr setzen.

Die vorläufigen Patchnotes des kommenden Updates wurden bereits veröffentlicht, weitere Infos zum Survival-DLC findet ihr in unserem Special zu den aktuellen Maßnahmen von Ubisoft Massive.