Ubisoft latscht wieder aufs Gaspedal in Sachen The Division. Nach dem kürzlich veröffentlichten Update 1.4, das vieles umkrempelte und auf recht positive Resonanz stieß, wandern nun Patch 1.5 nebst Survival-DLC auf den Testserver.

Schon heute sollen sich Besitzer der PC-Version von The Division auf dem PTS mit dem Survival-Modus vergnügen können. der aufgrund des Patches 1.4 verschobene DLC schickt euch im Überlebensmodus in einen Blizzard, in dem ihr überleben und nach Beute suchen sollt. Survival wird es in zwei Spielvarianten geben, einmal als PvP-Modus und einmal als PvE-Modus mit jeweils bis zu 24 Spielern auf einer Map.

Der Knackpunkt ist: Sterbt ihr, ist die Geschichte vorbei, was nicht ganz einfach ist, da Hunger und Kälte eine Rolle spielen werden. Ihr könnt sogar krank werden und müsst dann schauen, wie ihr entkommt. Oder ihr müsst Schutz in den wenigen Hideouts suchen, die aber nichts mit den bekannten Safehouses zu tun haben sollen.

Im Survival startet ihr lediglich mit einer Pistole und magerer Ausstattung und müsst euch eure Ausrüstung oder Schutzkleidung gegen die Kälte zusammensuchen oder an Werkbänken selber basteln. Gegner im Randbereich der Karte sollen schwächer sein, aber zur Mitte hin immer biestiger werden.

Man darf gespannt sein, ob der unser Erachtens nach sehr gelungene Patch 1.4 neben dem neuen DLC dem Third-Person-Shooter wieder den nötigen Aufwind verpasst.