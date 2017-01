Schon länger ist bekannt, dass Tom Clancy's The Division aus dem Hause Ubisoft auch als Kinofilm umgesetzt werden soll. Nun ist Ubisoft einen entscheidenden Schritt weiter.

In einer Pressmeldung bestätigte Ubisoft Motion Pictures heute Abend, dass Oscar-Gewinner Stephan Gaghan für das Projekt gewonnen werden konnte. Gaghan soll beim Kinofilm Regie führen und ist zusätzlich auch für die Erstellung des Drehbuchs verantwortlich. Damit vereint ihr die Posten des Regisseurs sowie des Writers auf sich.

Stephan Gaghan hatte einst für das Drehbuch zum Film "Traffic" den Oscar gewonnen. Für seine Arbeit an "Syriana" war er zudem ein weiteres Mal für die wichtigste Auszeichnung im Filmgeschäft nominiert. Seine neueste Regiearbeit ist im Film "Gold" zu sehen, der noch im Januar 2017 erscheint.

Ubisoft erhofft sich aus dem Zusammenspiel von Stephan Gaghan sowie Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal ein qualitativ hochwertiges Projekt basierend auf der erfolgreichen Spiele-Franchise.

Gaghan selbst kommentiert: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ubisoft Motion Pictures und dem Team bei Massive Entertainment. Zusammen werden wir The Division auf die Leinwand bringen. Dafür arbeite ich mit großartigen und außergewöhnlich kreativen Leuten zusammen, die ebenfalls dazu bereit sind, Risiken einzugehen. Das Spiel war hauptsächlich aufgrund seiner eigens kreierten visuellen Landschaft ein großer Erfolg. Es handelt sich um die Vision eines Manhattans, das sich inmitten einer Apokalypse befindet. Sie ist umfassend, wunderbar seltsam, trotzdem vertraut und steckt voller Möglichkeiten. Außerdem ist es ungewöhnlich, an einem so frühen Punkt in der Entwicklung des Films bereits die Möglichkeit zu bekommen, mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal zusammenzuarbeiten. Wir haben alle das Gefühl, dass die Story, die Ubisoft erschaffen hat, relevanter denn je ist."