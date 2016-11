Tom Clancy's The Division

Das Add-on "Überleben" verzögert sich auf der PlayStation 4 weiterhin. Erst Anfang nächster Woche wird sich entscheiden, wann Ubisoft den DLC freigeben darf.

Zusammen mit dem kostenpflichtigen "Überleben"-DLC (im Season-Pass enthalten) erschien das Update 1.5 auf dem PC bereits vor wenigen Tagen. PlayStation-4-Besitzer warten dagegen weiterhin auf die Erweiterung - und werden sich wohl noch mindestens bis nächste Woche gedulden müssen. Laut den Entwicklern wurde das Update zwar bei Sony zur Überprüfung eingereicht, führte allerdings kurz vor der Freigabe zu Problemen.

Erst am Montag wird sich zeigen, ob die technischen Fehler erfolgreich behoben wurden. Sollte das der Fall sein, werden die Schweden von Massive Entertainment das Update am Dienstag freischalten. Bei erneuten Problem würde sich die Veröffentlichung wohl erneut um einige Tage verschieben.

Im zweiten kostenpflichtigen Add-on kämpft ihr, wie der Name schon sagt, ums Überleben. Ähnlich wie in DayZ müsst ihr mit bis zu vier Spielern Wasser, Nahrung und Ausrüstung finden sowie wahlweise gegen NPCs oder Spieler kämpfen. Je nach erreichten Punkten - Punkte erhaltet ihr durch verschiedene Dinge wie Abschüsse - erhaltet ihr nach jedem Match dann Belohnungen in Form von Ausrüstung.