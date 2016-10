Patch 1.4 kommt am 25. Oktober

Tom Clancy's The Division

Ubisoft hat einen Termin für den kommenden Patch 1.4 für The Division bekannt gegeben. Demnach können Spieler sich am 25. Oktober auf unzählige Änderungen aus den ellenlangen Patchnotes freuen.

The Division hatte es zuletzt nicht leicht. Nach einem enorm erfolgreichen Start blieben recht schnell immer mehr Spieler dem Titel fern, da Ubisoft Massive einige grundlegende Dinge ziemlich an die Wand gefahren hat. Nach langem Hin und Her zeigte sich das Studio einsichtig, suchte den Kontakt zu den Fans, stellte einen Testserver auf die Beine und verschob sogar eine Erweiterung, um das Spiel zu überarbeiten.

All diese Änderungen sollen nun im kommenden Patch 1.4 einfließen, der von Ubisoft Massive auf den 25. Oktober 2016 datiert wurde. Während einer dreistündigen Downtime sollen nun alle Änderungen für die Versionen für PC, PS4 und Xbox One eingespielt werden. Man darf sehr gespannt sein, ob die Entwickler damit die Sympathien der enttäuschten Fans zurückgewinnen können.

Das Patchlog ist irrsinnig lang und kann im Ubisoft-Forum eingesehen werden. Neben zahlreichen Bugfixes gibt es eine komplette Überarbeitung des Gearscore-Systems, neue Werte und Boni für die Sets, massive Änderungen beim Waffenschaden und den Waffeneigenschaften, kräftige Überarbeitungen der Skills, Gameplay-Optimierungen und Umstrukturierungen des Lootsystems.

Auf dem Papier (bzw. Bildschirm) klingt das alles recht vielversprechend, wir sind sehr gespannt, wie sich die Änderungen dann tatsächlich auf The Division auswirken.