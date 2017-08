Tom Clancy's The Division

Es tut sich wieder was in Manhattan. Mit dem Update 1.8 namens "Widerstand" erhält The Division ein neues Gebiet und zahlreiche weitere Ergänzungen.

Der Patch 1.8 zu The Division mit dem Namen "Widerstand" (engl. "Resistance") dürfte das wohl bisher größte kostenlose Update zu Ubisoft Massives Team-Shooter werden. Das liegt vor allem an einem komplett neuen Gebiet namens West Piers, das mit dem Patch eingeführt wird. Das neue Gebiet besteht aus zwei Zonen mit einer Vielzahl an Open-World-Aktivitäten. Dort werdet ihr untersuchen, warum und weshalb die Fraktionen im Spiel nun offenbar zusammenarbeiten.

Das neue Gebiet bringt zudem zwei neue Spielvarianten mit. Im PvE-Modus "Widerstand" treten Team von bis zu vier Agenten gegen Wellen der vereinten Gegnerfraktionen an und versucht, so lange es geht zu überleben, um Belohnungen zu ergattern. Im PvP-Modus "Gefecht" kloppen sich zwei Team aus je vier Spielern um die höchste Anzahl an Killpunkten innerhalb eines Zeitlimits. Des weiteren wird mit Camp Clinton ein neues Hub eingeführt.

Das Update 1.8 bringt aber auch Änderungen an bestehenden Inhalten mit sich. So wird der Untergrund-DLC überarbeitet, ebenso wie die Rogue-Mechanik in der Dark Zone. Auch an der Ausrüstung soll weiter geschraubt werden, deren Werte nun weiter verbessert werden können.

Ein genauerer Termin für das Update 1.8 wurde bisher noch nicht genannt, es soll aber noch in diesem Herbst erscheinen. Fürs erste gibt es aber immerhin einen Trailer: