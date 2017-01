Tom Clancy's The Division

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass heute der neueste Patch zu Tom Clancy's The Division auf die Test-Server gespielt wird.

Division-Agents aufgepasst: Ubisoft hat bekannt gegeben, dass ihr heute ab 12 Uhr den neuesten Patch 1.6 zu Tom Clancy's The Division ausgiebig anhand der PC-Version testen könnt. Denn ab diesem Zeitpunkt soll er auf die Test-Server aufgespielt werden. Auch soll zu einem späteren Zeitpunkt der neue DLC The Last Stand zum Test verfügbar gemacht werden.

Die kompletten Änderungen, die der Patch 1.6 mit sich bringt, könnt ihr im offiziellen Change-Log nachvollziehen. Zu den Inhalten zählen beispielsweise neue exotische Waffen, neue Kontaminierungserignisse und die nördlichen Areale der Dark Zone werden freigeschaltet. Hinzu kommen zahlreiche Änderungen des Balancing sowie des Zähigkeitssystems.