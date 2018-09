Mit The Division 2 hat Ubisoft ja bereits ein Sequel zum erfolgreichen Action-Rollenspiel parat. Wer sich zur Einstimmung nun doch noch mit dem ersten Teil vergnügen möchte, der bekommt nun zahlreiche Möglichkeiten dazu.

Im neuen Monat September wird Ubisoft nämlich gleich mehrere Wochenenden veranstalten, an denen ihr Tom Clancy's The Division kostenlos zocken könnt. Der nach einer Epidemie im in Chaos versunkenen New York City angesiedelte Titel erschien ursprünglich 2016.

Die kostenlosen Wochenenden finden nun auf allen Plattformen statt, auf denen der Titel erhältlich ist - sprich PC, PS4 und Xbox One. Via Uplay können PC-Spieler ab dem 06. September bis zum 09. September als Erstes loslegen. Auf der PS4 gibt es eine entsprechende kostenlose Testphase vom 13. bis zum 16. September; der Termin gilt außerdem auch für Xbox Live Gold-Mitglieder auf der Xbox One.

Passend zu diesen Aktionen gibt es auf die Vollversion auch satte Rabatte, solltet ihr euch diese doch noch zulegen wollen. PC-Spieler können vom 06. bis 10. September satte 70 Prozent sparen, bei Xbox Live gibt es den Nachlass vom 11. bis 20. September und im PSN vom 13. bis 25. September. Außerdem werden diverse kosmetische Gegenstände mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten.

Alle Fortschritte während der kostenlosen Wochenenden können beim Kauf der Vollversion dann in diese übernommen werden. Das in Washington D.C. angesiedelte Sequel The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.