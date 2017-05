Tom Clancy's The Division

Wer bislang noch einen Bogen um Tom Clancy's The Division aus dem Hause Ubisoft gemacht hat, der kann sich das Spiel in Kürze ohne Risiko ansehen.

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat heute nämlich ein Gratis-Wochenende zu Tom Clancy's The Division angekündigt. Die Aktion soll am 04. Mai 2017 starten und steht dann - je nach Plattform - bis zum 07. bzw. 08. Mai 2017 zur Verfügung. Unterstützt werden PC, Xbox One und PC gleichermaßen.

Die exakten Zeiträume für den kostenfreien Zugang zum kompletten Spiel:

Xbox One: vom 04. Mai, 09:00 Uhr MESZ, bis zum 08. Mai, 09:00 Uhr MESZ

PlayStation 4: vom 04. Mai, 09:00 Uhr MESZ, bis zum 08. Mai, 09:00 Uhr MESZ

Uplay PC: vom 04. Mai, 19:00 Uhr MESZ, bis zum 07. Mai, 22:00 Uhr MESZ

Während der Aktion sind in allen digitalen Stores auch Rabatte beim Kauf der Standard und Gold Edition verfügbar. Im Rahmen des Gratis-Wochenendes erzielte Fortschritte können später auch in eine gekaufte Vollversion übernommen werden. In der Trial-Version könnt ihr bis Level 8 oder bis zu einer Spielzeit von sechs Stunden zocken.