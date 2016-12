Gratis am Wochenende zocken

Tom Clancy's The Division

Solltet ihr Interesse daran haben, Tom Clancy's The Division auszuprobieren, könnt ihr am Wochenende gratis in den Online-Shooter schnuppern.

Falls ihr noch immer mit dem Kauf von Tom Clancy's The Division liebäugelt, könnt ihr euch am Wochenende einen Eindruck vom Spiel machen. Denn dann könnt ihr den Shooter im Rahmen eines Gratis-Wochenendes ausprobieren.

Dieses startet am 15. Dezember um 19:00 Uhr und endet am 18. Dezember um 22:00 Uhr unserer Zeit. Ihr solltet jedoch beachten, dass das Angebot nur für die PC-Fassung des Titels gilt. Dort habt ihr jedoch Zugriff auf alle Inhalte, die mit Updates ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Einzig die DLCs werdet ihr nicht gratis zocken können.